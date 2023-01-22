Петербурженка вернется в Россию с наградой конкурса «Бабушка Вселенной» 46-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга заняла призовое место в конкурсе «Бабушка Вселенной 2023»

Фото: Алена Сибиева/vk.com

Алена Сибиева

46-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала обладательницей титула «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023», передает ТАСС со ссылкой на организатора национального этапа конкурса Наталью Рогову. Финал конкурса прошел 21 января в болгарской Софии.

Кроме россиянки в конкурсе также приняли участие 19 женщин из разных стран. Победительницей стала участница из Сингапура.

Алена Сибиева занимается каратэ и руководит филиалом Центра ояма-каратэ в городе Всеволожске Ленинградской области. Там она преподает боевое искусство детям и взрослым. Также Сибиева катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами, увлекается гонками. В понедельник она вернется в Россию.

Наталья Рогова в комментарии изданию «Невские новости» уточняла, что у российской участницы конкурса есть два сына и одна внучка, которой всего несколько месяцев. Петербурженка признавалась, что этот ее выезд в Болгарию стал первым заграничным путешествием.

15 января стало известно, что российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы. В полуфинал вышли 86 участниц. В финал прошли только 16 из них.

