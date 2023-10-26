Разведчик рассказал об особой миссии российских «Кинжалов» Ветеран разведки Клупов: МиГ-31 с «Кинжалами» обезопасят Сирию и Иран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Российские истребители-перехватчики МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», будут выполнять миссию по защите Сирии и Ирана, заявил в беседе с ИА SM.News ветеран военной разведки Герой России полковник Рустем Клупов. По его словам, это соответствует поручению президента Владимира Путина по патрулированию военными самолетами РФ акватории Черного моря.

Это совершенно своевременная мера, чтобы предостеречь НАТО от неразумных действий по отношению к нашей военно-воздушной и военно-морской базам в Сирии. Потому что Сирию пытаются втянуть в конфликт, — отметил Клупов.

Он пояснил, что НАТО усиливает свою авианесущую группу в Средиземном море у берегов Израиля и Палестины, способствуя тем самым эскалации конфликта вокруг сектора Газа. В этих условиях становится актуальной задача по защите Ирана, который также стараются сделать прямым участником боевых действий.

Если они их туда пригнали, значит, будут принимать участие. Или будут иметь в виду психологический момент, чтобы исключить вступление Ирана в войну и прямую военную помощь. <...> То есть эскалация продолжается. И наша главная задача — не допустить все это, — подчеркнул разведчик.

Ранее армия обороны Израиля провела ночной рейд в северной части сектора Газа. По данным пресс-службы израильских вооруженных сил, рейд проводился с использованием танков в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.