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Расплавленные авто и отключения электричества: жара в Кувейте достигла +73

23:47, 06 июля 2021
Фото: Imran Haider London / twitter
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Известно, что Кувейт — одна из самых жарких стран в мире. Но в этом году температура настолько высокая, что у людей начали плавиться машины. Ещё сутки назад температура достигала +53,5 градуса, а 6 июля она поднялась до 73 градусов на солнце, сообщили местные телеканалы.

Ожидается, что волна жары будет продолжаться всю эту неделю. Граждан предупредили о необходимости избегать долгого нахождения на солнце и обезвоживания. На кадрах, которые публикуют жители страны видно, что многие не выдерживают палящего солнца и прячутся под любыми возможными навесами и деревьями. В том числе птицы и животные.

Издание Gulf News сообщило, что горожан призвали снизить потребление электроэнергии и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах не выдерживают сети и происходят экстренные отключения электроэнергии. 

Чиновник Министерства энергетики Кувейта Мутлак Аль Отайби призвал жителей страны рационализировать потребление электроэнергии.

Оставленные на жаре гаджеты в результате перегрева быстро теряют свой ресурс и изнашиваются. Об этом ранее рассказал IT-журналист Александр Маляревский. По его словам, если оставить, например, смартфон на жаре в автомобиле, его батарея может вздуться и потечь. В редких случаях перегрев может привести даже к возгоранию.

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