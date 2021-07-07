Расплавленные авто и отключения электричества: жара в Кувейте достигла +73

Известно, что Кувейт — одна из самых жарких стран в мире. Но в этом году температура настолько высокая, что у людей начали плавиться машины. Ещё сутки назад температура достигала +53,5 градуса, а 6 июля она поднялась до 73 градусов на солнце, сообщили местные телеканалы.

It is well known that Kuwait is one of the hottest countries in the world, if not "THE" Hottest country. But the heat this year is so intense with the temperatures reaching up to 53.5C.

The heatwave is expected to continue this whole week, please stay hydrated. #kuwait pic.twitter.com/WIKNrvRXiJ — headline.kwt (@HeadlineKwt) July 5, 2021

Ожидается, что волна жары будет продолжаться всю эту неделю. Граждан предупредили о необходимости избегать долгого нахождения на солнце и обезвоживания. На кадрах, которые публикуют жители страны видно, что многие не выдерживают палящего солнца и прячутся под любыми возможными навесами и деревьями. В том числе птицы и животные.

Kuwaitâs residents suffer from power outages amid scorching heat https://t.co/nsT4XXFvXW — Sarah Hope (@Sarahhope1234) July 6, 2021

Издание Gulf News сообщило , что горожан призвали снизить потребление электроэнергии и заменить старые кондиционеры, потому что в крупных населённых пунктах не выдерживают сети и происходят экстренные отключения электроэнергии.

Чиновник Министерства энергетики Кувейта Мутлак Аль Отайби призвал жителей страны рационализировать потребление электроэнергии.

Оставленные на жаре гаджеты в результате перегрева быстро теряют свой ресурс и изнашиваются. Об этом ранее рассказал IT-журналист Александр Маляревский. По его словам, если оставить, например, смартфон на жаре в автомобиле, его батарея может вздуться и потечь. В редких случаях перегрев может привести даже к возгоранию.