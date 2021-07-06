Эксперт рассказал, что будет с забытым в жару в машине телефоном

Оставленные на жаре гаджеты в результате перегрева быстро теряют свой ресурс и изнашиваются. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал IT-журналист Александр Маляревский.

По его словам, если оставить, например, смартфон на жаре в автомобиле, его батарея может вздуться и потечь. В редких случаях перегрев может привести даже к возгоранию.

Это, конечно, ситуация из ряда вон выходящая — батарея должна быть бракованной, там должны быть трещины, что в сочетании с перегревом может вызывать возгорание, — отметил Маляревский.

Эксперт отметил, что летом оставленный в автомобиле телефон может нагреться до 60–70 градусов, если на него будут падать солнечные лучи. При этом устройством можно пользоваться, если оно не обжигает руки. Однако лучше дать ему постепенно остыть до 25–28 градусов.

Расположите его в тени. Резко охлаждать его не нужно, не стоит класть его к мешку со льдом, прислонять к стакану с коктейлем. Резкие перепады температуры вредны для любых объектов, — резюмировал специалист.

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