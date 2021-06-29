Эксперт объяснил опасность полной зарядки и разрядки смартфона

Полная зарядка смартфона и его полная разрядка сокращают срок службы аккумулятора гаджета. Об этом заявил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев, сообщает РИА Новости.

Зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, сокращают срок службы аккумуляторной батареи. Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% — маркетинговый ход, — пояснил эксперт.

Он добавил, что срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов, каждый из которых составляет зарядку до 90–100% ёмкости аккумулятора. Батарея начинает постепенно портиться после 300–500 зарядных циклов. Бокарев считает, что при двух- или трёхфазном счётчике электроэнергии, выгоднее заряжать телефоны и другие гаджеты ночью.

Эксперт уточнил, что ночная зарядка смартфона не несёт вреда для устройства, поскольку когда гаджет полностью зарядится, он самостоятельно прекратит подачу тока.

Ранее стало известно, что лето 2021 года станет особенно опасным для смартфонов. Об этом в интервью радио Sputnik заявил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. По его словам, в последнее время в условиях жаркой погоды увеличилось количество обращений пользователей в сервисные центры, поскольку люди стали использовать смартфоны интенсивнее.