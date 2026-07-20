Психолог объяснила массовый отказ россиян от фитнес-браслетов

Использование фитнес-браслетов требует усилий, из-за чего россияне начинают массово от них отказываться, заявила психолог и преподаватель психологии кандидат психологических наук Софья Сулим. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что многие просто не выдерживают нагрузки.

Большинство, чья повседневность и так характеризуется высокой многозадачностью, не выдерживают нагрузки и бросают использование устройств на полпути. Удерживаются лишь те, кто действительно привержен здоровому образу жизни и способен превратить отслеживание в устойчивую рутину, используя данные для достижения конкретных целей, — пояснила психолог.

Сулим уточнила, что даже приверженцы здорового образа жизни могут отказываться от трекеров. Это связано с отсутствием практической пользы в собираемых показателях.

Ранее фитнес-эксперт Эмиль Халимов заявил, что для снижения уровня стресса и тревожности следует заниматься спортом 150 минут в неделю. Он напомнил, что во время движений мышцы запускают выброс эндорфинов, серотонина и дофамина — такая биохимия повышает настроение и возвращает интерес к жизни.