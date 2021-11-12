Путин пожалел детей мигрантов на границе Белоруссии

Россия совершенно ни при чём в ситуации на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он пожалел детей мигрантов, около 100 из них перешли на территорию Польши.

Как заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии, беженцы прорвались через колючую проволоку и в настоящее время находятся у ограждения. Инцидент произошёл вблизи пункта пропуска «Брузги — Кузница».

Прежде всего жалко детей мигрантов, находящихся на границе Белоруссии и Польши. Честно говоря, когда я смотрю, мне прежде всего детей жалко, — отметил глава Российской Федерации в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского лидера, неприемлемы «выстрелы НАТО в воздух», а пограничники Польши вынуждают «и избивают потенциальных мигрантов».

Ранее польская полиция сообщила о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии. По её данным, это было сделано под давлением белорусских спецслужб и армии.

Зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян и лидер организации «Езиды Урала» Георгий Асоев рассказали, что на белорусско-польской границе развивается миграционный кризис. По их словам, людей, стремящихся в Евросоюз, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны. Есть случаи, когда переход в Польшу женщины оплачивают интимом.