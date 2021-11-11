Беженцы признались, что платят сексом за переход в Польшу

Зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян и лидер организации Езиды Урала Георгий Асоев рассказали URA.RU, что на белорусско-польской границе развивается миграционный кризис. По их словам, людей, стремящихся в Евросоюз, избивают пограничники, у них крадут деньги проводники, обещающие доставить до желаемой страны. Есть случаи, когда переход в Польшу женщины оплачивают интимом.

Беженцы теперь «живут» на нейтральной территории. Ни туда, ни сюда не пускают. Через правозащитную организацию добивался, чтобы беженцы возвращались в Белоруссию. Было около 150 таких случаев. Но многие обратно на границу отправляются, потому что боятся возвращения на родину, — заявил Бакоян.

Представители общественных организаций также рассказали, что многие заплатили по 10 тысяч евро, чтобы оказаться в Германии, но ни услугу, ни денег никто не получил. Они добавили, что был случай, когда девушкой воспользовались после обещания безопасно доставить в Европу.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября заявила, что причиной обострения ситуации на польско-белорусской границе, связанной с наплывом мигрантов, являются власти Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.