Меркель обвинила власти Белоруссии в наплыве мигрантов

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 11 ноября заявила, что причиной обострения ситуации на польско-белорусской границе, связанной с наплывом мигрантов, являются власти Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передаёт ТАСС.

В ходе телефонного разговора и. о. канцлера ФРГ и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на ЕС, — заявил Зайберт.

Меркель, по его словам, также коснулась «вопросов безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в «нормандском формате» для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта».

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море. Он назвал деструктивной политику Украины, делающей ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса.

Стороны также обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Президент России высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.