Путин в разговоре с Меркель назвал провокацией активность США в Чёрном море

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море. Об этом говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин назвал деструктивной политику Украины, делающей ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса.

Также сообщается, что продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами. Президент России высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

Ранее сообщалось, что активность кораблей НАТО в Чёрном море является предметом обеспокоенности Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия НАТО в непосредственной близости от российских границ не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности.