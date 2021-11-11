В Кремле сообщили о беспокойстве Путина из-за кораблей НАТО в Чёрном море

Активность кораблей НАТО в Чёрном море является предметом обеспокоенности Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия НАТО в непосредственной близости от российских границ не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности, передаёт РИА Новости.

Абсолютно является предметом его обеспокоенности, и он об этом говорил, — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он также добавил, что президент следит за ситуацией в Чёрном море в режиме реального времени.

В настоящее время США продолжают наращивать силы в Чёрном море. С 4 ноября там находятся уже три корабля ВМС США. 30 октября в черноморскую акваторию прибыл эсминец Porter с управляемым ракетным оружием ВМС США, 3 ноября к нему присоединился танкер John Lenthall, 4 ноября группировку дополнил штабной корабль Mount Whitney. По данным Пентагона, корабли прибыли для участия в крупных многонациональных учениях.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является «игрой с огнём» и попыткой проверить Россию на прочность. По словам дипломата, Москва встревожена сложившейся обстановкой в этом регионе из-за непрекращающихся провокаций США и Североатлантического альянса.