В Польше заявили о попытке Белоруссии «протолкнуть» мигранток через границу

Польская полиция сообщила о попытке группы женщин с детьми нелегально пересечь границу с белорусской стороны. Отмечается, что это было сделано под давлением белорусских спецслужб и армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польские телеканалы.

Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек. В основном это были женщины и дети. Белорусская армия толкала этих людей на забор из колючей проволоки, — заявил пресс-секретарь подляской полиции Томаш Крупа..

По его словам, эта попытка была предотвращена. Все мигранты остались на белорусской стороне. Сейчас там находятся около 200 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 11 ноября, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.