Путин получил послание от Си Цзиньпина

https://static.news.ru/photo/369024ca-bd63-11eb-8fe9-96000091f725_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин и член ЦК Компартии Китая Ян Цзечи провели телефонный разговор, в ходе которого российскому лидеру передали устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей, — говорится в сообщении.

Российский лидер в ответ попросил передать китайскому коллеге дружеский привет и наилучшие пожелания. В ходе телефонного разговора Путин и Цзечи обсудили международные вопросы, отметили важную роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин с помощью видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае. Мероприятие транслировали российские и китайские телеканалы. Политики участвовали в церемонии начала сооружения четырёх новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдайпу», которые разрабатывали российские специалисты.