Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых атомных блоков в Китае

https://static.news.ru/photo/1bf11b0c-b88a-11eb-afb9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ильин/ТАСС

Президенты России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин с помощью видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в КНР. Мероприятие транслировали российские и китайские телеканалы.

Политики участвовали в церемонии начала сооружения четырёх новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдайпу», которые разрабатывали российские специалисты.

Начинайте работу, — сказал Путин.

Китай и Россия тесно сотрудничают в атомной отрасли. Страны совместно построили четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, а также демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. В настоящее время Москва и Пекин взаимодействуют в проекте энергоблока с реактором на быстрых CFR-600.

Президент России Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Китаем вышли на самый высокий уровень и все договорённости выполняются. Он заявил, что страны достигли многоплановой кооперации и взаимного доверия в политике, международных делах, экономике, торговле и культурно-гуманитарных обменах. Российский лидер подчеркнул, что достигнутые на высшем уровне договорённости последовательно и неуклонно выполняются.

В настоящее время в Китае работают 46 ядерных реакторов, возведённых с использованием российских, канадских и французских технологий. 20 из них были построены в 2016–2020 годах. На данный момент в Китае строятся 11 новых АЭС — больше, чем в какой-либо другой стране. По прогнозам, к 2030 году КНР отнимет у США звание главного производителя ядерной энергии в мире.