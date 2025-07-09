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09 июля 2025 в 18:51

Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ

Мерц назвал неприемлемой ситуацию со взятием на прицел самолета в Красном море

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Инцидент, когда китайский военный корабль в Красном море навел лазер на немецкий военный самолет, является неприемлемым, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Он пообещал дать этой ситуации окончательную оценку после изучения соответствующего доклада. Запись трансляции размещена на YouTube-канале Североатлантического альянса.

Возможная атака с использованием лазера на самолет, который участвует в военном наблюдении, совершенно неприемлема <...>. Министр иностранных дел [Йоханн Вадефуль] пока не представил доклад о разговоре, сегодня я не буду давать этому окончательную оценку, — сказал Мерц.

Ранее посол Китая в Германии Ву Кен был экстренно вызван в МИД ФРГ после инцидента, случившегося во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides в Красном море. Берлин обвинил Пекин в использовании лазерного излучения против немецкого военного самолета.

Инцидент произошел на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта в секторе Газа йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» начали атаковать гражданские и коммерческие суда в Красном море. В ответ на эти действия США в декабре 2023 года сформировали международную коалицию «Страж процветания», а Евросоюз в феврале 2024 года запустил собственную военно-морскую операцию Aspides.

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