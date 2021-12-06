Путин и Моди решили незамедлительно помочь народу Афганистана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу. Об этом они заявили после переговоров, которые состоялись 6 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры РФ и Индии выступили за то, чтобы Афганистан никогда не становился «тихой гаванью» глобального терроризма.

Лидеры заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал «тихой гаванью» глобального терроризма. Они выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела, — сказано в документе.

Также главы двух государств проинформировали, что Индия заинтересована в росте поставок нефти из России по долгосрочным контрактам и льготным ценам, а также росту поставок СПГ по Северному морскому пути.

Ранее Путин заявил на встрече с индийским премьер-министром Моди в Нью-Дели, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. По его словам, отношения между двумя странами развиваются и устремлены в будущее.

В качестве примера российский лидер привёл данные о торговых связях двух стран. По его словам, если в прошлом году наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за первые девять месяцев текущего года рост составил уже более 38%.

Путин добавил, что состоявшаяся ранее встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2 + 2» говорит «о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере».