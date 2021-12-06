Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе

Российский президент Владимир Путин заявил на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. По его словам, отношения между двумя странами развиваются и устремлены в будущее, сообщает «Россия 24».

Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной историей наших отношений, — заявил Путин.

В качестве примера российский лидер привёл данные о торговых связях двух стран. По его словам, если в прошлoм году наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за пeрвые девять месяцев текущего года рост составил уже более 38%.

Путин добавил, что состоявшаяся рaнее встреча в Нью-Дели глав оборонных и внешнеполитических ведoмств двух стран в формате «2+2» говорит «о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в воeнной сфере».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что переговоры лидеров двух стран включают обед в формате тет-а-тет. Это позволит обсудить «самые щекотливые международные вопросы».