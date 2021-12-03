«Щекотливые вопросы»: помощник Путина раскрыл детали его визита в Индию

Президент России Владимир Путин 6 декабря в Индии проведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры включают обед в формате тет-а-тет, это позволяет обсудить «самые щекотливые международные вопросы», сообщает ТАСС.

Он отметил, что по итогам переговоров Путина и Моди будет подписан пакет из 10 соглашений в самых разных областях.

До сих пор проработка этих соглашений ведётся. У нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен, — сказал Ушаков.

Он добавил, что в российскую делегацию во время визита Путина в Индию войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам Ушакова, 6 декабря Россия и Индия проведут заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и переговоры глав МИД и Минобороны в формате «2 + 2». Также в первой половине дня пройдёт субстантивный контакт в формате «2 + 2», в котором будут участвовать министры иностранных дел и министры обороны двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин и Моди договорились о проведении саммита в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о проработке визита президента РФ.