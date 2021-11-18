Песков заявил о подготовке визита Путина в Индию

Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится. Кремль своевременно сообщит точные даты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Лидеры двух стран ранее договорились о проведении саммита в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия.

Действительно, на повестке дня есть подготовка визита президента России Владимира Путина в Индию. Официальный анонс мы сделаем своевременно и сообщим вам точные даты, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди договорились о проведении саммита в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия. Об этом сообщил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма. По его словам, главы государств неоднократно созванивались, в том числе 17 сентября, в день рождения премьера.

Кроме того, стало известно, что Россия приступила к поставкам зенитно-ракетных систем С-400 в Индию. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года.

Согласно договорённости, Индия должна получить пять полковых комплектов С-400. Условия контракта России надлежит исполнить к апрелю 2023 года. Его стоимость составляет $5,4 млрд.