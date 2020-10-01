Путин и Моди могут провести саммит в Индии, когда позволят условия

https://static.news.ru/photo/e02f88d8-0493-11eb-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди договорились о проведении саммита в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия.

Об этом сообщил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма. По его словам, Путин и Моди неоднократно созванивались, в том числе 17 сентября, в день рождения премьер-министра. Политики договорились провести саммит в Индии, когда позволит эпидемиологическая обстановка, передаёт ТАСС.

Подтверждённой даты нет, — подчеркнул он.

В июле 2020 года Моди в телефонном разговоре с президентом РФ выразил готовность встретиться с ним на индийско-российском саммите, который должен состояться в этом году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 11 сентября в Индии зафиксировали второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом — за 24 часа выявлено 96,5 тысячи заболевших. Днём ранее этот показатель составлял 95,7 тысячи человек.