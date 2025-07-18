Раскрыт мотив заявления Индии об отказе от закупок нефти из России Энергетик Юшков: словами об отказе от нефти из России Индия хочет задобрить США

Индия хочет завоевать расположение США словами об отказе от покупки российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури также надеется успокоить население, уверяя, что последствия будут не катастрофичными.

Я думаю, что заявление индийского министра направлено сразу двум адресатам. Во-первых, это США. То есть Индия не хочет заранее ухудшать отношения, потому что сейчас между ними ведется торг по поводу размеров тарифов, которые будут при торговле Индии и США друг с другом. Во-вторых, это попытка успокоить внутреннего адресата, то есть население и внутренних наблюдателей, и сказать: «Не волнуйтесь, без российской нефти как-то раньше жили и проживем», — сказал Юшков.

Он добавил, что Индия перерабатывает российскую нефть, а полученные нефтепродукты экспортирует, оставляя для внутреннего рынка лишь часть. Поэтому, считает энергетик, главная задача индийского министра — объяснить населению, что внутренний рынок не пострадает и дефицита не будет.

Ранее Пури заявил, что Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции. По его словам, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.