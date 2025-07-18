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18 июля 2025 в 10:22

Раскрыт мотив заявления Индии об отказе от закупок нефти из России

Энергетик Юшков: словами об отказе от нефти из России Индия хочет задобрить США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия хочет завоевать расположение США словами об отказе от покупки российской нефти, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури также надеется успокоить население, уверяя, что последствия будут не катастрофичными.

Я думаю, что заявление индийского министра направлено сразу двум адресатам. Во-первых, это США. То есть Индия не хочет заранее ухудшать отношения, потому что сейчас между ними ведется торг по поводу размеров тарифов, которые будут при торговле Индии и США друг с другом. Во-вторых, это попытка успокоить внутреннего адресата, то есть население и внутренних наблюдателей, и сказать: «Не волнуйтесь, без российской нефти как-то раньше жили и проживем», — сказал Юшков.

Он добавил, что Индия перерабатывает российскую нефть, а полученные нефтепродукты экспортирует, оставляя для внутреннего рынка лишь часть. Поэтому, считает энергетик, главная задача индийского министра — объяснить населению, что внутренний рынок не пострадает и дефицита не будет.

Ранее Пури заявил, что Индия готова обойтись без российской нефти, заменив ее поставками из других стран, если США введут новые санкции. По его словам, у Нью-Дели более 40 поставщиков черного золота.

Индия
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нефть
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