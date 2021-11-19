Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств обсудили возникший на польско-белорусской границе миграционный кризис. В ходе беседы они выразили обеспокоенность действиями польских силовиков, которые применяют спецсредства для борьбы с беженцами, говорится на сайте Кремля.

Лукашенко рассказал Путину о предпринимаемых Минском шагах по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам. Также президент Белоруссии раскрыл подробности телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Президенты России и Белоруссии отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Лукашенко затронули некоторые вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

16 ноября мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. В ночь на 17 ноября небольшие группы беженцев несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу.

Ранее Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы. Она считает, что речь идёт о европейской проблеме, а ФРГ не будет решать её в одиночку.