Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений, — говорится в сообщении.

Стороны также уделили внимание инциденту на армяно-азербайджанской границе. Политики выступают за урегулирование ситуации политико-дипломатическими методами. В Москве продолжат свои посреднические усилия, направленные на достижение договорённостей между Баку и Ереваном о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о возможной нормализации отношений с Арменией. Это заявление прозвучало в ходе встречи с делегацией независимого аналитического центра Caspian Policy Center в США.

Азербайджанский министр отметил, что Баку продолжит укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности. Он добавил, что этот процесс осуществляется на основе карт с каждой стороны.