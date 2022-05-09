Пушков заявил о подготовке КНР к веку частых конфликтов Пушков: в КНР готовятся к веку частых конфликтов

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в КНР готовятся к «высококонфликтному» XXI веку. При этом источник будущих конфликтов находится не на Востоке, отметил он в Telegram.

Китайская государственная газета Global Times ранее разместила статью, в которой утверждается, что Запад после конфликта на Украине станет создавать кризис за кризисом по всей планете, поскольку не может допустить существования чего-то, «непохожего на себя».

В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке. Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир «под себя» и «похожий на себя», но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что убедиться этом США и их союзники могли недавно в Ираке, Сирии и Афганистане.

История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил: начало боевых действий на Украине «выбило из колеи» китайского лидера Си Цзиньпина. По его словам, развитие конфликта в первые 10–11 дней встревожило руководство КНР и это может повлиять на планы Пекина в отношении Тайваня.