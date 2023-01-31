Пушилин: ВСУ закрепляются на территории промышленных объектов

Фото: landforcesofukraine/t.me

Российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Да, противник по-прежнему упирается и закрепляется на территории промышленных объектов, которых очень много по всей линии боевого соприкосновения. Ситуация усугубляется тем, что даже огромные потери среди украинских вооруженных формирований и вконец проигрышные позиции не являются основанием для того, чтобы украинское командование дало приказ на отступление, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что продвижение российских подразделений продолжается, несмотря ни на что.

Ранее бойцы группы «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. По словам командира одного из подразделений, занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику держать приоритет над населенным пунктом. Сопротивление противника в Клещеевке бойцы назвали ожесточенным, отметив, что выбить украинские войска из этой местности получилось благодаря военной хитрости.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России поразили подразделения 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе Успеновки Запорожской области. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи.