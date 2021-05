Психолог рассказал, почему принц Гарри много пил после гибели матери

https://static.news.ru/photo/9f956e3a-bb01-11eb-88dd-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Понять, почему принц Гарри не смог легко пережить смерть матери — принцессы Дианы — и только в 2016 году начал возвращаться к нормальной жизни после наркомании и алкоголизма, решил психолог Сергей Майзус. На своей странице в социальной сети Facebook эксперт напомнил о пяти стадиях принятия неизбежного — отрицании, гневе, торге, депрессии и принятии.

По его словам, Гарри остановился на первых четырёх стадиях, начал много пить и злоупотреблять сильнодействующими веществами, не справившись с потерей и «невыносимым чувством утраты и ужаса».

Всё это симптомы посттравматического стрессового расстройства, <...> так бывает, если переживание травмы уходит в подсознание. Выйти из ситуации Гарри помог психолог и мотивация. Встретив Меган Маркл, герцог понял, что построить прочные долгие отношения он сможет, только если разберётся со своими внутренними проблемами, и обратился за помощью, — написал Майзус.

О пагубных пристрастиях Гарри рассказал в документальном фильме «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), где он сам является ведущим вместе с Опрой Уинфри. Герцог признался, что ему никогда не давали ни личного пространства, ни времени на то, чтобы по-настоящему оплакивать смерть матери.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году. По словам принца, период между 2012 и 2016 годами был для него «кошмарным временем», когда он испытывал приступы тревоги и паники. Употребление запрещённых веществ и алкоголя относится также к этому периоду времени.

Ранее принц Гарри признался, что ему было немного стыдно за то, как он справлялся с психологическими проблемами супруги Меган Маркл. По его словам, ему было жаль возлюбленную и он злился на себя за то, что они вынужденно «застряли в этой реальности».