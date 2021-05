«Мне стыдно»: принц Гарри высказался о желании Меган покончить с собой

Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица Леди Гага в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See) призналась, что в 19 лет её изнасиловал музыкальный продюсер. В результате юная звезда забеременела, передаёт The Sun.

Знаменитость в программе, посвящённой проблемам психического здоровья, отметила, что плохо помнит происходившее. Говоря на эту тему, 35-летняя Леди Гага плакала. Мне было 19 лет, я работала в индустрии, и продюсер...