«Мне стыдно»: принц Гарри высказался о желании Меган покончить с собой

https://static.news.ru/photo/2213b15a-ba21-11eb-b600-96000091f725_660.jpg Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри признался, что ему было немного стыдно за то, как он справлялся с психологическими проблемами супруги Меган Маркл. Бывшая актриса ранее публично призналась, что хотела покончить с собой. В документальном фильме «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), где сам принц Гарри является ведущим вместе с Опрой Уинфри, внук королевы Елизаветы II впервые высказался о страшном желании возлюбленной и рассказал, как переживал эту боль.

Меган решила поделиться со мной своими суицидальными мыслями и практическими аспектами того, как она собиралась закончить жизнь. Самым страшным для неё была ясность этой мысли. Она не была потеряна, не была сумасшедшей, — рассказал принц Гарри.

По его словам, Меган не занималась самолечением: не прописывала себе таблетки и не пыталась решить проблему алкоголем. Несмотря на здравый рассудок, она могла в ночной тишине проснуться от мыслей о суициде.

Мне немного стыдно за то, как я справлялся с этими проблемами, как пережил ситуацию. Когда мы с женой сидели в зале (имеется в виду публичный совместный выход пары в свет в январе 2019 года. — NEWS.ru), держась за руки, и погас свет, Меган заплакала. Мне было так жаль её, и я так злился на себя, что мы застряли в этой реальности, в этой ситуации. Мне было совестно, что всё так плохо, — признался герцог Сассекский.

Общество узнало о проблемах Меган из интервью пары для Опры Уинфри. Для королевской семьи оно стало скандальным. Двухчасовой разговор о том, насколько тяжело быть членом монаршей династии, буквально взорвал британское общество и нанёс серьёзный удар по престижу Букингемского дворца.