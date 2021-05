Принц Гарри принимал наркотики и много пил после смерти матери

Принц Гарри, герцог Сассекский признался, что принимал наркотики и пил много алкоголя после смерти матери принцессы Дианы. 36-летний принц рассказал в документальном фильме «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), где сам принц Гарри является ведущим вместе с Опрой Уинфри, о своей психологической борьбе и травме, которая преследует его.