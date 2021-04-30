Принц Чарльз разослал трогательную открытку поклонникам умершего отца

https://static.news.ru/photo/70c98492-ab43-11eb-bbde-96000091f725_660.jpg Принц Чарльз Фото: Pool/Keystone Press Agency/ Global Look Press

72-летний принц Чарльз отправил открытку со фотографией своего отца герцога Эдинбургского Филиппа всем людям, которые выразили соболезнования в связи с его смертью. Об этом сообщает Mirror.

На фотографии Чарльз сидит вместе со своим отцом в небольшом скоростном катере. Снимок был сделан несколько десятилетий назад. К нему прилагается следующее послание: «Принц Уэльский очень благодарит вас за ваше доброе послание сочувствия».

This is the card - with black borders - you will receive if you wrote to the Prince Charles a condolence letter or card on the occasion of Prince Philipâs death.



Credits: lise_m_d on IG. pic.twitter.com/pwXu46lRQP — Rodrigo (@The_QVDS) May 1, 2021

По данным Daily Express, сестра Чарльза принцесса Анна также разослала открытки с буквой «А», выделенной жирным шрифтом под короной.

Королевская принцесса благодарит вас за ваши добрые мысли и посылает вам наилучшие пожелания на будущее, — говорится в сообщении.

Открытки с благодарностью также отправила королева Елизавета II. На них изображена большая фотография принца Филиппа.

Я посылаю вам свою искреннюю благодарность за ваши добрые слова сочувствия в связи со смертью моего мужа, — написала королева.

Герцог Эдинбургский скончался 9 апреля. Он не дожил до своего 100-летия два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова к мужу, с которым она прожила 73 года. В ходе похорон она оставила на гробу Филиппа трогательное письмо. Королева подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её. Примечательно, что телерейтинг похорон герцога Эдинбургского не смог побить просмотров прощания с принцессой Дианой в 1997 году.