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Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

14:06, 09 апреля 2021 40

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. 10 июня он отметил бы вековой юбилей.

С глубоким прискорбием Её Величество королева сообщила о смерти любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно ушёл из жизни сегодня утром (девятого апреля. — NEWS.ru) в Виндзорском замке,говорится в официальном Twitter-аккаунте Букингемского дворца.

В Лондоне отметили, что Семья скорбит со всем миром по Филиппу.

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