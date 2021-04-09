Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. 10 июня он отметил бы вековой юбилей.
С глубоким прискорбием Её Величество королева сообщила о смерти любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно ушёл из жизни сегодня утром (девятого апреля. — NEWS.ru) в Виндзорском замке, — говорится в официальном Twitter-аккаунте Букингемского дворца.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.