Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Под Белградом в аварию попал грузовик, перевозящий ракеты для российского ЗРПК «Панцирь-С1». ЧП случилось на объездной дороге. По неизвестным причинам военная машина съехала с шоссе и перевернулась, пишет сербское издание Mondo.

По предварительным данным, в грузовике было три ракеты, одна из них выкатилась на дорогу. В результате ДТП пострадали трое военных. Информации об их состоянии пока не сообщается. Обстоятельства и причины...