Телерейтинг похорон принца Филиппа не смог побить рекорд прощания с Дианой

В Великобритании трансляция похорон принца Филиппа собрала у телевизоров в два раза меньше зрителей, чем прощание с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом сообщает вещательная корпорация ВВС.
По имеющимся данным, за похоронами супруга королевы Великобритании Елизаветы II
Похороны других монарших особ собирали рейтинги более низкие, чем представленные. Так, прощание с матерью Её Величества Елизаветой Боуз-Лайон в 2002 году собрало у экранов немногим более 10 миллионов зрителей. ВВС отмечает, что похороны принца Филиппа посмотрели примерно столько же телезрителей, сколько смотрели церемонию бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.
Похороны принца Филлипа, супруга королевы Елизаветы II, прошли в субботу. 17 апреля, на территории Виндзорского замка близ Лондона. На церемонии присутствовали только 30 самых близких членов монаршей семьи. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.