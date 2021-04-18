Телерейтинг похорон принца Филиппа не смог побить рекорд прощания с Дианой

https://static.news.ru/photo/1cedcc68-a092-11eb-87b9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: РА Wire/РА Images/ТАСС

В Великобритании трансляция похорон принца Филиппа собрала у телевизоров в два раза меньше зрителей, чем прощание с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом сообщает вещательная корпорация ВВС.

По имеющимся данным, за похоронами супруга королевы Великобритании Елизаветы II следили 13,6 млн зрителей, в то время как церемония прощания с принцессой Дианой в 1997 году собрала у телевизоров 31 млн человек. Это рекорд для подобных мероприятий в Великобритании.

Похороны других монарших особ собирали рейтинги более низкие, чем представленные. Так, прощание с матерью Её Величества Елизаветой Боуз-Лайон в 2002 году собрало у экранов немногим более 10 миллионов зрителей. ВВС отмечает, что похороны принца Филиппа посмотрели примерно столько же телезрителей, сколько смотрели церемонию бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Похороны принца Филлипа, супруга королевы Елизаветы II, прошли в субботу. 17 апреля, на территории Виндзорского замка близ Лондона. На церемонии присутствовали только 30 самых близких членов монаршей семьи. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса.