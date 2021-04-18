Елизавета II оставила на гробу принца трогательное письмо

https://static.news.ru/photo/582b8c6a-a02f-11eb-9f9e-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II во время прощания со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом оставила на его гробу трогательное письмо. В нём она подписалась своим детским именем, которым почивший ласково называл её, передаёт People.

Записка, написанная от руки, была подписана именем Лиллибет. Такое прозвище дал монарху её отец, король Георг VI. В детстве Её Величество не могла выговаривать своё полное имя, поэтому родитель дал ей такое. Позднее королеву так называл супруг, что говорит о большой нежности в отношениях представителей британского королевского двора.

Гроб герцога Эдинбургского был накрыт его личным штандартом, на котором также лежала его военно-морская фуражка, адмиралтейская сабля и венок из белых весенних цветов, который выбрала его 94-летняя жена. Письмо располагалось рядом с букетом.

О содержании письма не сообщается. Тем не менее можно предположить, что в нём были написаны трогательные слова прощания с возлюбленным.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.

Ранее NEWS.ru писал, что принцу Чарльзу стало плохо во время церемонии похорон с почившим отцом, герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом. Мужчина даже чуть не упал в обморок. Журналистам удалось снять монаршую особу в то время, как он вёл автомобиль. На снимке принц Чарльз выглядел подавленным и, казалось, готов был вот-вот расплакаться. Очевидцы утверждают, что потеря отца сильно ударила по принцу.