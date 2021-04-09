Елизавета II опубликовала последние слова к умершему мужу

https://static.news.ru/photo/9a9bd2a6-9a87-11eb-8e29-96000091f725_660.jpg Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые умершему на днях своему мужу. Принц Филипп и королева Британии прожили вместе 73 года, сейчас в стране объявлен траур.

Слова Елизаветы II, обращённые к мужу, пропитаны болью и скорбью, они вызвали живейший отклик в сердцах её соотечественников.

На протяжении всех этих лет он просто был моей главной силой. Я, моя семья, моя страна и многие другие страны в долгу перед ним больше, чем он сам мог бы представить или мы могли бы подумать, — написала королева.

Люди оставили массу комментариев под публикацией, выражая монаршей особе соболезнования и сочувствие.

Моё сердце буквально разрывается из-за Вас, моя королева! Потеря, которую Вы переживаете, безутешна, — написал в комментариях один из пользователей.

С этим выражением согласились все.

Пышных похорон, согласно завещанию герцога, в Британии устраивать не будут. Прощаться с принцем Филиппом будут только члены его семьи. Похоронят герцога Эдинбургского 17 апреля на территории часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп считал, что нет ничего хуже, чем дожить до столетнего возраста. Об этом он заявил одному из британских изданий более 20 лет назад.