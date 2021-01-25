Президент Польши выступил за санкции против России и «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/176ae3c2-5e82-11eb-a870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrzej Duda/facebook.com

Усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности «Газпрома» в Евросоюзе призвал президент Польши Анджей Дуда.

Единственный способ сделать это (вынудить Россию изменить свою политику. — NEWS.ru) без винтовок, пушек и бомб — при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь выработать консенсус по данному вопросу, — заявил Дуда в интервью Financial Times.

Президент Польши считает, что давить на Россию нужно через «Газпром». Такое предложение он сделал на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

По мнению Дуды, Европа должна ограничить возможность экономического функционирования «Газпрома» на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых соглашений об инвестициях. Тогда ситуация с соблюдением международного права и прав человека в России изменится в лучшую сторону, считает президент Польши.

Ранее Европарламент принял антироссийскую резолюцию в связи с арестом Навального.

Согласно резолюции, Европарламент требует от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“». Кроме того, требуется усилить санкции против российской стороны из-за ареста Навального.

Документ был принят на пленарном заседании Европарламента. За принятие резолюции проголосовал 581 депутат, против — 55, а воздержались — 44. Итоги голосования озвучили в ходе телетрансляции из зала ЕП.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ уже заявляли, что американские санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2» нарушают нормы честной конкуренции, но при этом они не повлияют на позицию России на международной арене.