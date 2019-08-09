Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади заявил, что в подрыве стабильности на юге и в северных регионах страны виноват Иран.
Он сказал об этом в ходе встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Эр-Рияде. Как передаёт телеканал
Накануне, 10 августа, сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) заявили, президентский дворец в экономической столице Йемена, Адене, находится в их руках.
Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель Южного переходного совета Низар аль-Хайсам заявил, что бойцы ЮПС останутся в рядах правительственных войск для борьбы с мятежниками-хуситами.