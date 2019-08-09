https://static.news.ru/photo/a5615b4c-bb9b-11e9-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) заявили о захвате президентского дворца в экономической столице Йемена — Адене.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на официального представителя ЮПС Низара аль-Хайсама. По его данным, отряды сепаратистов не встретили во дворце никакого сопротивления. Сейчас они находятся внутри здания.

Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны, — заявил Низар аль-Хайсам.

Он отметил, что бойцы ЮПС останутся в рядах правительственных войск для борьбы с мятежниками-хуситами.

Конфликт в Йемене между хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах» и президентскими войсками продолжается с 2014 года.

Ранее News.ru писал, что отряды повстанцев из Южного переходного совета взяли под контроль три армейские казармы и окружают президентский дворец. Они намереваются установить полный контроль над экономической столицей Йемена — Аденом.