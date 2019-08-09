Сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС) заявили о захвате президентского дворца в экономической столице Йемена — Адене.
Об этом сообщил телеканал
Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны, — заявил Низар аль-Хайсам.
Он отметил, что бойцы ЮПС останутся в рядах правительственных войск для борьбы с мятежниками-хуситами.
Конфликт в Йемене между хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах» и президентскими войсками продолжается с 2014 года.
Ранее News.ru писал, что отряды повстанцев из Южного переходного совета взяли под контроль три армейские казармы и окружают президентский дворец. Они намереваются установить полный контроль над экономической столицей Йемена — Аденом.