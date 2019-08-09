https://static.news.ru/photo/2091617e-bb72-11e9-a4f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMA Wire/TASS

Отряды повстанцев из Южного переходного совета взяли под контроль три армейские казармы и окружают президентский дворец. Они намереваются установить полный контроль над экономической столицей Йемена — Аденом.

Как сообщает телеканал Al Hadath, в ходе уличных перестрелок за сутки погибли 23 человека, из них половина — мирные жители.

Как писал News.ru, министр планирования и международного сотрудничества Йемена Наджиб аль-Аудж на встрече с послом России Владимиром Дедушкиным выразил надежду на укрепление двусторонних отношений в сфере экономики. Он пригласил РФ принять участие в восстановлении страны. Власти Йемена, как заявил аль-Аудж, заинтересованы в укреплении экономических отношений с Россией.