Отряды повстанцев из Южного переходного совета взяли под контроль три армейские казармы и окружают президентский дворец. Они намереваются установить полный контроль над экономической столицей Йемена — Аденом.
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Как писал News.ru, министр планирования и международного сотрудничества Йемена Наджиб аль-Аудж на встрече с послом России Владимиром Дедушкиным выразил надежду на укрепление двусторонних отношений в сфере экономики. Он пригласил РФ принять участие в восстановлении страны. Власти Йемена, как заявил аль-Аудж, заинтересованы в укреплении экономических отношений с Россией.