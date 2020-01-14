https://static.news.ru/photo/d0801fe8-36de-11ea-910e-fa163e074e61_660.jpg Махатхир Мохамад Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сравнил убийство иранского генерала Касема Сулеймани со смертью саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По его словам, военачальника убили именно те, кто до этого осуждал насильственную смерть сотрудника СМИ.

В чём принципиальная разница между этими убийствами? — подчеркнул он.

Мохамад отметил, что США являются «величайшей державой в мировой истории», которая способна «уничтожить всё человечество».

Однако, заявил он, американская сторона должна помнить войну во Вьетнаме.

Когда могучая держава, с новейшим вооружением, огромным финансовым ресурсом была разбита маленькими, невзрачными вьетнамцами, — сказал премьер.

Он заключил, что этими жертвами Соединённые Штаты не получили ничего такого, чего могли бы достичь мирными способами.

Также Мохамад напомнил об Ираке, операцию в котором американцы планировали завершить за три месяца, «но уже прошло почти 18 лет, а война ещё идёт».

Ранее NEWS.ru писал, что невеста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз назвала несправедливыми и неправильными смертные приговоры пяти людям, осуждённым по делу об убийстве саудовского журналиста.

Журналист, критиковавший политику Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке.