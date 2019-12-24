https://static.news.ru/photo/9021e686-26d8-11ea-b54e-fa163e074e61_660.jpg Джамаль Хашогги Фото: Wikimedia

Невеста Джамаля Хашогги Хатидже Дженгиз назвала несправедливыми и неправильными смертные приговоры пяти людям, осуждённым по делу об убийстве саудовского журналиста.

Женщина полагает, что казни будут способствовать дальнейшему сокрытию правды.

Если этих людей казнят без всякой возможности выступить или объяснить свой поступок, мы никогда не узнаем правду об этом убийстве. Я призываю все власти в мире осудить такого рода судебные решения и срочно предотвратить любую казнь, потому что это будет просто ещё одним шагом в сокрытии правды, — цитирует Reuters слова Дженгиз.

Saudi sentencing of five men to death for journalist Jamal Khashoggi’s murder leaves more questions than answers, says his fiancee Hatice Cengiz pic.twitter.com/TGq8dTvRP3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 24, 2019

Журналист, критиковавший политику Саудовской Аравии, пропал при посещении генконсульства королевства в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Джамаль Хашогги был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал «отвратительным преступлением» убийство колумниста The Washington Post и признал ответственность за его гибель.

23 декабря 2019 года стало известно, что по делу об убийстве Хашогги суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к смертной казни, ещё трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара продолжит следить за делом о расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, как далеко оно бы ни зашло, писал NEWS.ru.