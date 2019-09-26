Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал собственную ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline журналиста Мартина Смита, который выйдет в эфир 1 октября.
Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность, — цитирует принца ТАСС.
При этом, он уверяет, что не был осведомлён о происходящем с саудовским журналистом. По его словам, в королевстве «20 млн подданных и 3 млн госслужащих», у которых свои задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.
Джамаль Хашогги, известный критическими публикациями в отношении политики Эр-Рияда, пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.