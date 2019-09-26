https://static.news.ru/photo/2b738456-e033-11e9-b974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал собственную ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline журналиста Мартина Смита, который выйдет в эфир 1 октября.

Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность, — цитирует принца ТАСС .

При этом, он уверяет, что не был осведомлён о происходящем с саудовским журналистом. По его словам, в королевстве «20 млн подданных и 3 млн госслужащих», у которых свои задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Джамаль Хашогги, известный критическими публикациями в отношении политики Эр-Рияда, пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

Как писал News.ru, ранее саудовские власти продали здание консульства в Стамбуле, где был убит Хашогги. До этого турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста и его убийц, который состоялся перед расправой.