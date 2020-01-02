Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетном обстреле аэропорта Багдада.
Об этом
Он также уточняет, что стало известно и о гибели пяти членов шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», а также «двух гостей организации», которые находились около аэропорта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько мощных взрывов прогремело в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Там расположены американские военные базы, которые, возможно, подверглись ракетным ударам. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен