https://static.news.ru/photo/bd74469e-2dca-11ea-8537-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетном обстреле аэропорта Багдада.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Он также уточняет, что стало известно и о гибели пяти членов шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», а также «двух гостей организации», которые находились около аэропорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько мощных взрывов прогремело в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Там расположены американские военные базы, которые, возможно, подверглись ракетным ударам. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт.