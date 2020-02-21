https://static.news.ru/photo/c0b74342-54a8-11ea-8b7a-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: Li Ming/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал масштабную кибератаку на сайты страны, которую, как считает Тбилиси, организовала российская разведка. Он назвал случившееся «глобальным вызовом».

Хочу подчеркнуть, что киберпространство представляет риски и проблемы не только для Грузии. Это глобальный вызов, и у нас должна быть соответствующая ответственность, поэтому мы действуем спокойно, как подобает достойному члену семьи наших западных партнёров, — заявил грузинский премьер.

Инцидент с кибератакой произошёл 28 октября. Пострадало около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также упали сайты грузинских телеканалов.

20 февраля официальный Тбилиси сделал заявление, что кибератаку устроила российская разведка. К такому выводу власти страны пришли на основе собственного расследования и консультаций «с международными партнёрами». Президент страны оценила случившееся как «атаку на суверенитет государства».

Позже МИД Великобритании сообщил, что хакерскую атаку на Грузию с 95% степенью вероятности организовало ГРУ. С осуждающими в отношении России заявлениями выступили США и Канада.

МИД РФ, в свою очередь, назвал вбросом обвинения в причастности России к кибератакам в Грузии, писал NEWS.ru. В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений. Все обвинения в причастности к инциденту, имевшему место 28 октября 2019 года, строятся в духе highly likely (очень вероятно. — NEWS.ru), подчеркнули в дипведомстве.