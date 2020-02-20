https://static.news.ru/photo/beef1132-5428-11ea-816c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Очевидны срежиссированность, бездоказательность и политическая мотивированность вброса касательно организации Россией кибератак, считают во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве выразили сожаление, что Тбилиси продолжает сохранять «линию на демонизацию России» в условиях и без того непростых двусторонних отношений. Все обвинения в причастности к инциденту, имевшему место 28 октября 2019 года, строятся в духе highly likely (очень вероятно - NEWS.ru), подчеркнул МИД.

Обращает на себя внимание синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном, Тбилиси и прочими, - говорится в распространённом ведомством заявлении.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершённые в октябре 2019 года кибератаки на грузинские сайты. К таким выводам пришёл Национальный центр кибербезопасности (NCSC).