https://static.news.ru/photo/190a1b52-53ee-11ea-80e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foreign Office/facebook.com

Правительство Великобритании считает, что российские разведслужбы несут ответственность за совершенные в октябре 2019 года кибератаки на грузинские сайты. К таким выводам пришёл Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

28 октября 2019 года ГРУ с крайне высокой степенью вероятностью (95%​) организовала серию масштабных и деструктивных кибератак. Они были направлены против грузинских компаний, предоставляющих услуги веб-хостинга, — говорится в заявлении МИД Соединённого Королевства.

В ведомстве считают действия хакеров попыткой «подорвать суверенитет Грузии и посеять раздор», а также заявляют о сохранении «непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Соединенное Королевство продолжит разоблачать тех, кто совершает безрассудные кибератаки, и вместе с нашими союзниками противостоять угрожающей деятельности ГРУ, — пообещал глава британского МИД Доминик Рааб.

Ранее Лондон обвинил российскую разведку в организации покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году. По версии британского правительства, они были отравлены нервно-паралитическим «Новичок». В результате атаки погибла англичанка, случайно получившая дозу яда. Москва отвергает все обвинения.

Инцидент с кибератакой произошёл 28 октября. Пострадало около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить.

20 февраля, как писал NEWS.ru, официальный Тбилиси сделал заявление, что кибератаку устроила российская разведка. К такому выводу власти страны пришли на основе собственного расследования и консультаций «с международными партнёрами».