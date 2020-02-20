Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что Россия причастна к масштабной кибератаке, которой подверглись грузинские сайты осенью 2019 года.
Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнёрами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ, — заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге.
Инцидент произошёл 28 октября. Тогда атаке подверглись около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить, писал NEWS.ru.
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