https://static.news.ru/photo/c8a45a8e-53e7-11ea-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: საქართველოს პარლამენტი/facebook.com

Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что Россия причастна к масштабной кибератаке, которой подверглись грузинские сайты осенью 2019 года.

Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнёрами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ, — заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге.

Инцидент произошёл 28 октября. Тогда атаке подверглись около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить, писал NEWS.ru.