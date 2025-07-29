Названы российские объекты, которые могут стать целями хакерских атак Депутат Свинцов: хакеры могут атаковать порты, объекты ЖКХ и нефтепроводы в РФ

Объекты ЖКХ, порты и железные дороги в России могут стать целями хакерских атак, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его мнению, кибератакам подвергнется именно гражданская инфраструктура.

Если невозможно купить лекарства, значит, люди будут болеть. Кто-то вовремя не купит лекарства и может погибнуть. Если гражданские порты, авиационный или железнодорожный транспорт не работают, это влияет на доставку грузов и перелеты граждан. Если очистные сооружения внезапно начнут сливать неочищенные сточные воды в водные источники, загрязняя тем самым реки и озера, или будут перегрузки на водопроводных системах, то у граждан в квартирах могут лопаться трубы или отопление выключат зимой, либо, наоборот, — включат летом, — объяснил Свинцов.

Депутат отметил, что военная инфраструктура защищена лучше гражданской. При этом, по его словам, она тоже влияет на оборону страны.

Это могут быть транспортные компании и образовательные учреждения. Как уже произошло с «Аэрофлотом», это могут быть РЖД, а также инфраструктурные объекты. Например, транспортные или трубопроводные сети, нефтепроводы и порты. То есть это может быть любая гражданская инфраструктура, которая напрямую не связана с военной. Военная и критическая инфраструктура все-таки более защищены, чем гражданская, которая косвенно влияет на обороноспособность нашего государства, — поделился Свинцов.

Ранее стало известно, что аптеки сети «Неофарм» перестали работать по техническим причинам. Доступ к программе лояльности также был временно недоступен. Предварительно, сбой произошел из-за атаки на серверы.