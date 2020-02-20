https://static.news.ru/photo/454fa4ee-53f7-11ea-adf0-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Россия напрямую совершила нападение на суверенитет и национальную безопасность Грузии, осуществив масштабную кибератаку в октябре 2019 года. Данные действия РФ являются проявлением гибридной войны. С таким заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По её словам, Россия допустила грубое нарушение международных норм. Политик подчеркнула, что РФ в октябре 2019 года совершила масштабную кибератаку как на коммерческие, так и на правительственные грузинские сайты.

Таким образом Россия напрямую атаковала суверенитет страны и национальную безопасность, чем постаралась парализовать деятельность государственных институтов. Эта кибератака является грубым нарушением международных норм со стороны России и наглядным проявлением гибридной войны, — цитирует ТАСС Саломе Зурабишвили.

Инцидент произошёл 28 октября. Тогда атаке подверглись около 15 тысяч сайтов на территории Грузии. В их числе и официальный интернет-ресурс президента страны Саломе Зурабишвили. Также пострадали сайты грузинских телеканалов. Причём некоторые компьютеры были выведены из строя хакерами настолько, что их невозможно восстановить.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Грузии утверждает, что Россия причастна к масштабной кибератаке, которой подверглись грузинские сайты осенью 2019 года.