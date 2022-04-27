Правительство Греции обсудит прекращение поставок газа в Болгарию и Польшу Правительство Греции обсудит прекращение поставок российского газа в Болгарию и Польшу

Кириакос Мицотакис / Фото Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает совещание по энергетике после решения России прекратить поставки газа в Болгарию и Польшу. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьера, Мицотакис провёл телефонный разговор с болгарским коллегой Кириллом Петковым и пообещал ему помочь справиться с возникшей ситуацией.

Сегодня в 15:30 (время совпадает с московским) во Дворце Максима состоится совещание премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием руководства Министерства окружающей среды и энергетики по вопросам энергетической достаточности страны и более широкого воздействия, вызванного вчерашними решениями России, — говорится в сообщении.

Ранее компания «Газпром экспорт» направила уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. По её данным, по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя обе компании были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что Болгария попытается «перехитрить Россию» и получать топливо из Турции, тогда как на поставки из таких стран, как Германия и Норвегия, надежды у неё нет. Эксперт подчеркнул, что Болгария получает от РФ до 77% всего природного газа.