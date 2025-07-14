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14 июля 2025 в 07:37

Когда одолевает жара, готовлю этот суп — ледяная вкуснятина из Болгарии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот болгарский холодный суп с огурцом — идеальное блюдо для жарких летних дней. Легкий, освежающий и насыщенный вкус делает его прекрасным вариантом для легкого обеда или ужина. Готовится он моментально из простых ингредиентов, а результат всегда радует своей свежестью.

Ингредиенты:

  • огурец — 350 г;
  • йогурт натуральный — 500 г;
  • укроп свежий — 3 ст. л.;
  • орехи грецкие — 30 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • вода — 400 мл;
  • соль — по вкусу;
  • масло оливковое — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Огурцы натрите на крупной терке или мелко нарежьте.
  2. Чеснок измельчите, орехи порубите, укроп мелко нарежьте.
  3. Смешайте йогурт с водой до однородной консистенции.
  4. Добавьте огурцы, чеснок, укроп и половину орехов.
  5. Посолите по вкусу, хорошо перемешайте.
  6. Перед подачей украсьте оставшимися орехами и полейте оливковым маслом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

супы
Болгария
рецепты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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