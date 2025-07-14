Когда одолевает жара, готовлю этот суп — ледяная вкуснятина из Болгарии

Этот болгарский холодный суп с огурцом — идеальное блюдо для жарких летних дней. Легкий, освежающий и насыщенный вкус делает его прекрасным вариантом для легкого обеда или ужина. Готовится он моментально из простых ингредиентов, а результат всегда радует своей свежестью.
Ингредиенты:
- огурец — 350 г;
- йогурт натуральный — 500 г;
- укроп свежий — 3 ст. л.;
- орехи грецкие — 30 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода — 400 мл;
- соль — по вкусу;
- масло оливковое — 2 ст. л.
Приготовление:
- Огурцы натрите на крупной терке или мелко нарежьте.
- Чеснок измельчите, орехи порубите, укроп мелко нарежьте.
- Смешайте йогурт с водой до однородной консистенции.
- Добавьте огурцы, чеснок, укроп и половину орехов.
- Посолите по вкусу, хорошо перемешайте.
- Перед подачей украсьте оставшимися орехами и полейте оливковым маслом.
Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.