Когда одолевает жара, готовлю этот суп — ледяная вкуснятина из Болгарии

Когда одолевает жара, готовлю этот суп — ледяная вкуснятина из Болгарии

Этот болгарский холодный суп с огурцом — идеальное блюдо для жарких летних дней. Легкий, освежающий и насыщенный вкус делает его прекрасным вариантом для легкого обеда или ужина. Готовится он моментально из простых ингредиентов, а результат всегда радует своей свежестью.

Ингредиенты:

огурец — 350 г;

йогурт натуральный — 500 г;

укроп свежий — 3 ст. л.;

орехи грецкие — 30 г;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 400 мл;

соль — по вкусу;

масло оливковое — 2 ст. л.

Приготовление:

Огурцы натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Чеснок измельчите, орехи порубите, укроп мелко нарежьте. Смешайте йогурт с водой до однородной консистенции. Добавьте огурцы, чеснок, укроп и половину орехов. Посолите по вкусу, хорошо перемешайте. Перед подачей украсьте оставшимися орехами и полейте оливковым маслом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.