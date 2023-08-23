Правда ли, что Россия помогла индийскому модулю «Чандраян-3» сесть на Луну

Фото: AP/TASS

Журналисты во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3» в Центре телеметрии, слежения и командной сети Индийской организации космических исследований (ISRO)

Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, аппарат приземлился на южном полюсе. Как Россия поспособствовала успеху Индии?

Автоматическую станцию «Чандраян-3» запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 23 августа модуль Vikram совершил посадку.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на ее южном полушарии. Миссией «Чандраян-3» является отработка мягкой посадки, проведение ряда научных экспериментов, сейсмических исследований и изучение лунной поверхности и грунта.

Планируется, что индийский луноход, который будет получать энергию от солнечной батареи, проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).

Какой вклад сделала Россия в успех Индии

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил, что для Индии посадка лунной станции является большим достижением, и напомнил, что Россия внесла свой вклад в этот успех.

«Можно за них только порадоваться. В число составляющих входит ракета-носитель, это примерно уровень нашего „Протона“ или „Ангары-5“, что уже хорошо. Но там есть третья ступень: водородный блок. Этот блок со всей документацией, железом, отработкой, обучением персонала примерно 20–25 лет назад поставлен Индии Россией. До сих пор он используется успешно, и без этого блока у них бы ничего не получилось. В этом плане присутствует наше скрытое участие», — заявил Эйсмонт.

Космонавт, Герой России Андрей Борисенко также рассказал, что индийские коллеги несколько лет проходили подготовку в Роскосмосе.

«Тогда, насколько понимаю, не рассматривался вопрос о запуске индийского космонавта. Но весь курс подготовки они прошли, чтобы получить опыт, практические знания», — заявил он Daily Storm.

Фото: Indian Space Research Organisation Спутник «Чандраян-3» Фото: Indian Space Research Organisation Спутник «Чандраян-3» Фото: Indian Space Research Organisation Схема полета «Чандраян-3» Фото: Indian Space Research Organisation Схема полета «Чандраян-3» Фото: Indian Space Research Organisation В ЦУПе Индийской организации космических исследований Фото: Indian Space Research Organisation В ЦУПе Индийской организации космических исследований Фото: Indian Space Research Organisation Спутник «Чандраян-3» в сборочном цехе Фото: Indian Space Research Organisation Спутник «Чандраян-3» в сборочном цехе Фото: Indian Space Research Organisation Старт индийской ракеты-носителя PSLV C56, которая доставит на орбиту спутник «Чандраян-3» Фото: Indian Space Research Organisation Старт индийской ракеты-носителя PSLV C56, которая доставит на орбиту спутник «Чандраян-3» Фото: AP/TASS Журналисты во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3» в Центре телеметрии, слежения и командной сети Индийской организации космических исследований (ISRO) Фото: AP/TASS Журналисты во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3» в Центре телеметрии, слежения и командной сети Индийской организации космических исследований (ISRO) Фото: Люди во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3». Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Люди во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3». Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Фото: Люди во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3». Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Люди во время трансляции посадки лунной станции «Чандраян-3». Посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» успешно осуществил мягкую посадку на поверхности Луны.

Почему упала «Луна-25» и что мешает России освоить Луну

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Станция должна была достигнуть цели 21 августа, однако Роскосмос 20 августа сообщил о ее крушении.

Научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил, что «Луна-25» упала из-за неправильной корректировки скорости.

«По программе аппарат должен был быть на орбите Луны около трех суток. Дальше должен был сесть в заданную точку вблизи южного полюса. Станция находилась над Луной на высоте 100 километров, нужно было выйти на предпосадочную орбиту на высоте всего 18 километров. Но система, которая управляет двигателем, сработала с ошибкой. Ошибка была катастрофической. Скорость нужно было уменьшить всего на десяток метров в секунду, такой порядок. А система почему-то притормозила сильнее, аппарат в итоге врезался в Луну», — объяснил эксперт.

Член общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин считает, что России в освоении Луны мешает отсутствие частных компаний, которые были бы заинтересованы в сотрудничестве с государством в вопросах реализации космической программы. Эксперт напомнил, что в США 61 из 87 пусков в 2022 году совершила SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

«В России с частным бизнесом в космосе, к сожалению, большой напряг. И занимаются такие компании только околоземными легкими аппаратами», — заявил Маринин.

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